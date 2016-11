Österreich 1 17:30 bis 17:55 Sonstiges Spielräume Musik aus allen Richtungen Der Prediger mit dem Blues: Blind Willie Johnson Merken Er stand in den 20er Jahren an den Straßenecken von Temple, Texas und predigte die Bibel. Bald erkannte der blinde Musiker dass die Bluesgitarre Gott genauso gut dienen kann. Noch heute bewundern Musiker die Lieder und den Gitarrenstil von Blind Willie Johnson. Eric Clapton bezeichnet die Slide-Gitarre in "It's nobody's fault but mine" als das beste Slide-Solo der Musikgeschichte. Jetzt erinnern Musiker wie Tom Waits, Sinead O'Connor oder Luther Dickson an den unverwechselbaren Bluessänger. In Google-Kalender eintragen Moderation: Wolfgang Schlag