Österreich 1 14:40 bis 14:55 Sonstiges Moment - Kulinarium Luxus in Schale. Die Auster Merken Sie heißen fines de claire, Bélon oder Gillardeau und ihr Geschmack erinnert an Seeluft. Wer sie genießen möchte, muss sich erst einer mühsamen Prozedur unterwerfen. Das Austernöffnen gilt als Kunst, die ihre Opfer fordert. In Europa wird die Auster meist roh geschlürft, oft mit Zitronensaft beträufelt oder mit Vinaigrette serviert, während sie in Asien gegart auf den Tisch kommt. Ein Porträt eines Schalentieres. In Google-Kalender eintragen Moderation: Marie-Claire Messinger