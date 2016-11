Anixe HD 23:15 bis 00:15 Actionserie HeliCops - Einsatz über Berlin Die Venusjagd D 2000 Merken Gerade als sich Charly auf den Weg zum Polizeiball machen will, erreicht ein Notsignal die Zentrale: Ein Propellerflugzeug droht, über einem Wohngebiet abzustürzen, als an Bord zwischen den beiden Passagieren ein Kampf entbrennt und der Pilot von einer verirrten Kugel tödlich getroffen wird. Einer der Gegner springt kurz vor dem Absturz mit einem Fallschirm ab. Charly und Rubelli, die das Flugzeug mit dem AK1 verfolgen, gelingt es per Fernsteuerung, die Maschine auf einem unbewohnten Gelände notzulanden und den verletzten Passagier zu bergen. Der Besitzer des havarierten Flugzeugs ist der High-Tech-Unternehmer und Kunstsammler von Stollberg, dem die Maschine angeblich in Rom gestohlen wurde. Seine Behauptung, ansonsten nichts über den Vorfall zu wissen, erscheint dem AK1-Team spätestens nach dem Eintreffen der SIFAR-Agentin Angelina sehr zweifelhaft. Von ihr erfahren die HeliCops nämlich, daß vor vier Tagen das berühmte Boticelli-Gemälde Die Geburt der Venus aus den Uffizien in Florenz gestohlen wurde... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christoph M. Ohrt (Charly Schumann) Matthias Matz (Stephan Rubelli) Victor Schefé (von Stollberg) Simona Cavallari (Angelina Marone) Originaltitel: HeliCops - Einsatz über Berlin Regie: Wolfgang F. Henschel Drehbuch: K.M. Majewski Kamera: Michael Epp Musik: Curt Cress, Chris Weller Altersempfehlung: ab 12