Anixe HD 17:30 bis 18:00 Arztserie Geliebte Schwestern D 1997 In seiner Wut darüber, dass Georg Maria heiraten will, verpasst Janosch ihm eine schallende Ohrfeige. Maria will verhindern, dass Georg den Grund für Janoschs Ausraster erfährt, doch sie ist zu spät ... Karen ist eifersüchtig auf Lara, an deren Hals sie Paolos Kette zu entdecken glaubt ... Mit großem Interesse bemerkt Uwe, dass es zwischen Angie und Martin offenbar nicht mehr gut läuft. Schauspieler: Patrick Gräser (Janosch Steinfeld) Ludwig Schütze (Georg Steinfeld) Kira von Maydell (Maria Leffes) Florentine Lahme (Karen Stember) Johnny Müller (Paolo Vicari) Jörg Zufall (Uwe Bentick) Gregory B. Waldis (Martin Henrich) Originaltitel: Geliebte Schwestern Regie: Klaus Wirbitzky Drehbuch: Jörg Reiter, Rüdiger Wellnitz