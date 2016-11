ATV 2 02:45 bis 03:25 Krimiserie Flashpoint - Das Spezialkommando Tödliche Zwischenlandung CDN 2011 Stereo Merken Unbekannte entführen ein Flugzeug und befehlen der Crew, in Toronto zwischenzulanden. Sofort erhält das Spezialkommando einen Notruf und rückt aus. Es dauert nicht lange, bis die Geiselnehmer sich mit Greg Parker in Verbindung setzen. Sie fordern die Freilassung des inhaftierten Bernard Moore, der wegen Mordes im Gefängnis sitzt. Gleichzeitig drohen sie, die Geiseln zu töten, sollte den Forderungen nicht nachgekommen werden. Greg Parkers ganzes Verhandlungsgeschick ist gefragt. Tatsächlich scheint sein Plan, eine friedliche Lösung zu finden, aufzugehen. Als die Kidnapper Bernhard Moore am Flugfeld erblicken, erklären sie sich dazu bereit, den Großteil der Geiseln freizulassen doch dann kommt es zu einem folgenschweren Zwischenfall?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hugh Dillon (Ed Lane) Amy Jo Johnson (Julianna "Jules" Callaghan) David Paetkau (Sam Braddock) Sergio Di Zio (Mike Scarlatti) Clé Bennett (Raf Rousseau) Enrico Colantoni (Sgt. Gregory Parker) Michael Cram (Kevin "Wordy" Wordsworth) Originaltitel: Flashpoint Regie: David Frazee Drehbuch: Mark Ellis, Stephanie Morgenstern Kamera: Mathias Herndl Musik: Amin Bhatia, Ari Posner Altersempfehlung: ab 16