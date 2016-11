ATV 2 22:00 bis 22:55 Krimiserie Rookie Blue Kleines Mädchen, großer Einsatz CDN 2010 2016-11-11 02:05 Stereo Merken Als bei einer Verkehrskontrolle zwei Autos an den Polizisten vorbeirasen, geraten Gail und Chris in eine Verfolgungsjagd. Als die Besitzerin eines der beiden Fahrzeuge gefasst und befragt werden kann, stellt sich heraus, dass der Lenker des anderen Wagens flüchtig ist und als Hauptverdächtiger im Fall eines entführten Mädchens gilt. Bei der Einvernahme auf der Polizeistation geraten jedoch die Eltern des Kindes in den Blickpunkt der Ermittlungen. Andy versucht indessen, ihre Nacht mit Sam zu vergessen und sich gegenüber Callaghan als besonders aufmerksame Freundin zu beweisen?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Missy Peregrym (Andy McNally) Gregory Smith (Dov Epstein) Enuka Okuma (Traci Nash) Travis Milne (Chris Diaz) Eric Johnson (Detective Luke Callaghan) Charlotte Sullivan (Gail Peck) Matt Gordon (Oliver Shaw) Originaltitel: Rookie Blue Regie: David Wellington Drehbuch: Tassie Cameron Kamera: David Perrault Musik: Ron Sures