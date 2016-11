ATV 2 20:15 bis 21:05 Krimiserie The Closer Todesmutig USA 2008 2016-11-11 00:20 Stereo Merken Brenda untersucht den Tod der Haarstylistin Rachel Hughes, deren Leiche an einem Film-Set gefunden wurde. Rachel hatte am Abend zuvor offenbar einen privaten Termin auf dem Studiogelände. Aus der Besucherliste des Sicherheitsdienstes erfahren die Ermittler, dass es sich dabei um ihren Ehemann Ryan gehandelt hat. Doch Rachel hatte vor einem halben Jahr die Scheidung eingereicht und eine Unterlassungsverfügung gegen ihn erwirkt, weil er sie seit Jahren misshandelt hat. Obwohl sie ihre Adresse vor ihm geheim hielt, muss er sie aufgespürt haben. Als Brenda ihn zur Rede stellt, beteuert er aber seine Unschuld. Rachel habe um das Treffen gebeten?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kyra Sedgwick (Deputy Chief Brenda Johnson) J.K. Simmons (Assistant Chief Will Pope) Corey Reynolds (Sergeant David Gabriel) Jon Tenney (Agent Fritz Howard) Robert Gossett (Commander Taylor) Anthony John Denison (Detective Andy Flynn) G.W. Bailey (Detective Lieutenant Provenza) Originaltitel: The Closer Regie: Roxann Dawson Drehbuch: Ken Martin, Mike Berchem Kamera: David A. Harp Musik: James S. Levine