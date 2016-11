NDR Info 20:15 bis 20:30 Sonstiges ZeitZeichen 11. November 2011: Der Todestag der Modefotografin Walde Huth Merken Walberta, diesen Namen mochte sie nicht und nannte sich kurz Walde. Ihre Karriere beginnt 1945. Für die sogenannte Kennkarten-Aktion macht Walde Huth im Auftrag der Alliierten Bilder von Esslingens Einwohnern. Im Jahr darauf eröffnet sie ihr Atelier, erarbeitet sich einen Ruf als Modefotografin. In Paris nimmt sie ihre Modelle aus dem Studio mit auf die Straße - die Magazine lieben ihren unangepassten Stil. Und unangepasst und frei will sie auch sein. Eine Anstellung bei der Modezeitschrift Vogue lehnt sie ab, geht stattdessen nach Köln, gründet dort mit ihrem Mann, dem Architekturfotografen Karl Hugo Schmölz, ein Studio für Werbung und Public Relations. Bald zählt das Studio der Huths zu den ersten der Republik. Nach dem Tode ihres Mannes will sie nur noch künstlerische Fotos machen. Doch diese Fotos bringen ihr keinen Erfolg. Sie verarmt, lebt zurückgezogen in ihrem ehemaligen Atelier in Köln-Marienburg. Dort stirbt sie 2011 bei einem Schwelbrand. In Google-Kalender eintragen