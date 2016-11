hr2 23:05 bis 00:00 Sonstiges Doppelkopf Am Tisch mit Stefan Roller, "Illusionist" Merken Ganz großes Theater bietet die Skulpturensammlung im Liebieghaus am Frankfurter Museumsufer: Hier haben sie alle ihre Bühne, die Schönen aus dem alten Ägypten, die Edlen der klassischen Antike, die Frommen und Heiligen des Mittelalters ebenso wie die Eleganten und Tändelnden aus Barock und Rokoko. Sie erzählen uns von ihren Welten, von Zeiten der Freude und des Leids, von Glaube und Zweifel, von Leben und Tod. Ob in Stein oder Holz, in Bronze oder Ton, von Meistern geschaffene, oft lebensechte Individuen sprechen uns unmittelbar an. Stefan Roller leitet die Abteilung Mittelalter im Liebieghaus und stellt im hr2-Doppelkopf mit Gastgeberin Barbara M. Henke einige Stars aus seinem Figuren-Theater vor. In Google-Kalender eintragen Moderation: Barbara M. Henke