hr2 13:05 bis 16:00 Sonstiges Klassikzeit Merken <bk>Chopin: Walzer a-Moll op. 34 Nr. 2 (Alexandre Tharaud, Klavier)<ek><bk>Britten: The Young Person's Guide to the Orchestra op. 34 (Cincinnati Symphony Orchestra, Leitung: Paavo Järvi)<ek><bk>Grieg: "Solveigs Lied" aus der Peer-Gynt-Suite, bearbeitet für Violine und Klavier (Byol Kang; Boris Kusnezow)<ek><bk>Mozart: Ouvertüre zur Oper "Die Hochzeit des Figaro" (Staatskapelle Berlin, Leitung: Daniel Barenboim)<ek><bk>Beethoven: 4. Klavierkonzert G-Dur op. 58 (Hélène Grimaud; New York Philharmonic Orchestra, Leitung: Kurt Masur)<ek><bk>Purcell/Britten: Chacony g-Moll (Chamber Orchestra of Europe, Leitung: Richard Egarr)<ek>. In Google-Kalender eintragen