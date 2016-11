DR Kultur 23:05 bis 00:00 Magazin Fazit Kultur vom Tage "Love it or leave it": Nurkan Erpulats Türkei-Theaterprojekt im Gorki-Theater / Verdis erster Shakespeare: Roland Geyer inszeniert in Wien "Macbeth" Merken "Love it or leave it": Nurkan Erpulats Türkei-Theaterprojekt im Gorki-Theater / Verdis erster Shakespeare: Roland Geyer inszeniert in Wien "Macbeth" In Google-Kalender eintragen Moderation: Gabi Wuttke