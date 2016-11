puls 4 22:10 bis 00:00 Actionfilm Buddy haut den Lukas I 1980 2016-11-13 16:20 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der superstarke Sheriff Hall beschützt seinen außerirdischen Pflegesohn H7-25 vor der Regierung, auch wenn sich der Kleine für den Dicken immer wieder als eine Handvoll erweist. Ausgerechnet in ihrem verschlafenen Kleinstädtchen lassen sich zu allem Überfluss interplanetare Bösewichte nieder, die die Erde bedrohen. Das kann Hall nicht auf sich sitzen lassen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Bud Spencer (Sheriff Craft) Cary Guffey (Charly Warren / H7-25) Ferruccio Amendola (Howard, Bürgermeister) Robert Hundar (Alien Boss) Carlo Reali (Lieutenant Turner) John Bartha (Polizeichef) Giovanni Cianfriglia (Alien) Originaltitel: Chissà perché... capitano tutte a me Regie: Michele Lupo Drehbuch: Marcello Fondato, Francesco Scardamaglia Kamera: Franco di Giacomo Musik: Guido de Angelis, Maurizio de Angelis Altersempfehlung: ab 6