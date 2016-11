puls 4 20:15 bis 22:10 Actionfilm Plattfuß in Afrika I, D 1978 2016-11-13 14:30 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der neapolitanische Kommissar Rizzo wird von einem Unbekannten angerufen, der vor seinen Augen ermordet wird. Die Spur führt nach Südafrika. In Johannesburg macht Rizzo die Wohnung des toten Informanten aus und rettet dessen kleinen Sohn Bodo vor Halunken. Auf einer Safari soll Rizzo in eine Tierfalle gelockt werden, Bodo befreit ihn. Rizzo gibt vor, einen Diamantenraub zu planen. Der Coup gelingt, die Gangster, die Heroin in Tierkäfigen schmuggeln, setzen sich auf eine Tierfarm ab, wo Rizzo enttarnt wird und mit Bodo die Gangster bezwingt. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Bud Spencer (Kommissar Rizzo) Enzo Cannavale (Caputo) Werner Pochat (Spiros) Joe Stewardson (Smollet) Dagmar Lassander (Margie Conners) Carel Trichardt (Captain Müller) Desmond Thompson (Insp. Desmond Edmonds) Originaltitel: Piedone l'Africano Regie: Steno Drehbuch: Franco Verucci, Giovanni Simonelli, Rainer Brandt, Adriano Bolzoni Kamera: Alberto Spagnoli Musik: Guido de Angelis, Maurizio de Angelis Altersempfehlung: ab 12