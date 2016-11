ORF 2 14:25 bis 15:10 Telenovela Julia - Wege zum Glück Folge: 255 D Stereo Untertitel 16:9 Merken Nina und Ben wollen das Beste aus ihrer Situation machen. Da sie offenbar sehr gut miteinander harmonieren, beschließen sie, eine Wohngemeinschaft zu gründen. Am Rande eines Nervenzusammenbruch steht dagegen Charlotte. Seitdem Jan beim Chatten eine Frau kennengelernt hat, ist er nicht mehr ansprechbar. Die ganze Arbeit im Cosy bleibt nun an Charlotte hängen. Inzwischen bemüht sich Patrizia um ihre Mutter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Susanne Gärtner (Julia Gravenberg) Roman Rossa (Daniel Gravenberg) Holger Christian Gotha (Frederik Gravenberg) Isa Jank (Annabelle van Weyden) Lucie Muhr (Patrizia Gravenberg) Ralph Schicha (Tobias Becker) Karin Ugowski (Eva Landmann) Originaltitel: Julia - Wege zum Glück Regie: Kerstin Schefberger, Gerald Distl Drehbuch: Petra Bodenbach Kamera: Björn Behrens, Claus Deubel Musik: Curt Cress, Jörg Jesse