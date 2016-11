ORF 3 12:55 bis 15:00 Drama Nader und Simin - eine Trennung IRN 2011 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Iranischer Liebesfilm, die die sozialen, psychologischen und politischen Hintergründe einer Trennung genau beleuchtet. Publikums- und Kritikerliebling der Berlinale 2011 und ausgezeichnet mit dem Oscar in der Kategorie Bester fremdsprachiger Film: Simin und ihre Tochter wollen den Iran verlassen. Nader nimmt von dem Plan jedoch Abstand, weil er seinen kranken Vater nicht unbetreut zurücklassen möchte. Simin reicht daraufhin die Scheidung ein, ihre Klage wird jedoch abgewiesen. Sie zieht aus der gemeinsamen Wohnung aus, während die Tochter sich dafür entscheidet, beim Vater zu bleiben. Nader engagiert für die Pflege seines Vaters eine junge Frau. Die schwangere Razieh übernimmt den Job, ohne ihrem Ehemann etwas zu sagen. Rasant erzählte iranische Tragödie einer Trennung, in der auch die sozialen, psychologischen und politischen Hintergründe offenbar werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Payman Maadi (Nader) Leila Hatami (Simin) Shahab Hosseini (Hojjat) Sarina Farhadi (Termeh) Sareh Bayat (Razieh) Shirin Yazdanbakhsh (Simins Mutter) Ali-Asghar Shahbazi (Naders Vater) Originaltitel: Jodaeiye Nader az Simin Regie: Asghar Farhadi Drehbuch: Asghar Farhadi Kamera: Mahmoud Kalari Musik: Sattar Oraki Altersempfehlung: ab 12