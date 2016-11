ORF 2 17:30 bis 18:30 Magazin heute leben Caroline Vasiceks neue CD / "Cendrillon"-Premiere / 25 Jahre Schreiberhaus A 2016 2016-11-11 04:40 Stereo 16:9 Merken Bernhard Murg und Hemma Clementi zu Gast im Studio: Ein Erfolgsstück geht auf Tour! Die Amnesie-Komödie von Roman Frankl und Michael Niavarani wurde 2013/14 im Stadttheater Berndorf und vergangenes Jahr bei den Sommerfestspielen Haag zum Hit. Die Komödie wurde nun von Bernhard Murg und Oliver Rosskopf neu inszeniert. "Bauer unser"-Regisseur Robert Schabus und Landwirt Ewald Grünzweil zu Gast im Studio: Robert Schabus' Dokumentarfilm "Bauer unser" zeigt gleichermaßen ungeschönt wie unaufgeregt, wie es auf Österreichs Bauernhöfen zugeht. Caroline Vasiceks neue CD: Musicalstar Caroline Vasicek hat ihre dritte CD für Kinder (ab zwei Jahren) eingesungen: "Schneewittchen und die 7 Zwerge zu Weihnachten". "heute leben" war backstage dabei. Dabei wirken sowohl ihr Ehemann als auch ihre Kinder mit, als "böse" Stiefmutter fungiert die "Mutter des Austropop" Marianne Mendt. "Cendrillon"-Premiere: In der Choreografie von Thierry Malandain wandelt sich die Geschichte von Aschenputtel zu einem Nachdenken über den Werdegang eines Tanzstars: Der Weg an die Spitze ist mühevoll, er führt erst nach Widrigkeiten, Schmerz und Hoffnung zum Erfolg. Premiere an der Volksoper ist am 13. November. 25 Jahre Schreiberhaus: Der Promi-Heurige feiert Geburtstag mit vielen Stars und Stammgästen - "heute leben" berichtet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Verena Scheitz Gäste: Gäste: Bernhard Murg (Kabarettist, Schauspieler), Hemma Clementi (Schauspielerin), Robert Schabus ("Bauer unser"-Regisseur), Ewald Grünzweil (Landwirt) Originaltitel: heute leben