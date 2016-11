Schweiz 2 23:10 bis 00:50 Actionfilm Northmen: A Viking Saga CH, D, SA 2014 2016-11-11 02:25 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Eine Gruppe von Wikingern unter der Führung des jungen Asbjörn (Tom Hopper) befindet sich im Jahr 873 nach Christus auf der Flucht vor dem blutrünstigen norwegischen König Harald. Der Trupp plant, sich zur Wikingersiedlung Danelag in England durchzuschlagen, um dort ein neues Leben zu beginnen. Doch vor der schottischen Küste geraten die Nordmänner in einen schweren Sturm, der ihr Drachenboot an den Küstenfelsen zerschellen lässt. Nachdem die Überlebenden die Klippen überwunden haben, geraten sie in einen heftigen Kampf mit der Eskorte von Prinzessin Inghean (Charlie Murphy), der Tochter von König Dunchaid (Danny Keogh). Die Eskorte wird von den Wikingern aufgerieben, die junge Frau in der Hoffnung auf Lösegeld von ihnen gekidnappt. Doch Dunchaid denkt nicht im Traum daran zu bezahlen. Stattdessen schickt er ihnen das Wolfspack, eine Gruppe karpatischer Söldner hinterher. Angeführt werden diese von den finsteren Brüdern Bovarr (Anatole Taubman) und Hjorr (Ed Skrein), die ihr ganz eigenes Süppchen kochen. Sie jagen den Nordmännern nach, die auf ihrer Flucht zufällig auf den keltischen Kriegermönch Conall (Ryan Kwanten) treffen. Obwohl sie sich zunächst gegenseitig misstrauen, wollen die Wikinger und Conall dem mörderischen Wolfspack schliesslich doch gemeinsam trotzen. Conall beschliesst, die Nordmänner nach Danelag zu bringen. Doch Hjorr und Bovarr sind ihnen bereits dicht auf den Fersen, und es kommt zu einer gnadenlosen Hetzjagd. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ed Skrein (Hjorr) James Norton (Bjorn) Ryan Kwanten (Conall) Charlie Murphy (Inghean) Tom Hopper (Asbjorn) Ken Duken (Thorald) Leo Gregory (Jorund) Originaltitel: Northman - A Viking Saga Regie: Claudio Fäh Drehbuch: Bastian Zach, Matthias Bauer Altersempfehlung: ab 16