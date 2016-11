Schweiz 2 20:00 bis 21:45 Trickfilm The Lego Movie AUS, USA, DK 2014 Nach einer Vorlage von Dan Hageman, Kevin Hageman, Phil Lord, Christopher Miller 2016-11-11 00:50 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Entgegen der geläufigen Vorstellung ist die Lego-Welt kein überbordendes Paradies der Farben und Formen, wo alles möglich ist. Sie gehorcht vielmehr der strengen Ordnung des Diktators Präsident Business (Stimme im Original: Will Ferrell). Emmet Brickowoski (Chris Pratt) kann ein Lied davon singen, eine Enthusiasmus-Hymne mit dem Titel "Everything is Awesome" sogar, mit der all den gleichgeschalteten Lego-Figürchen eingeimpft wird, wie super alles ist. Emmet hat als einfacher Bauarbeiter die Aufgabe, Lego-Bauwerke auseinanderzunehmen, die nicht nach Anleitung erstellt wurden. Die überraschende Begegnung mit der Rebellin Wyldstyle (Elizabeth Banks) öffnet ihm die Augen. Denn gemäss einer Prophezeiung soll es sich ausgerechnet beim angepassten Emmet um den Auserwählten handeln, den "Meisterbauer", der die Lego-Figürchen vom Diktat der Baupläne von Präsident Business befreien soll. "Transformers", "G. I. Joe", sogar das hundskommune Schiffeversenken ("Battleship") hat Hollywood unlängst verwurstet, das bevorstehende "Tetris" soll sich gar über mehrere Teile erstrecken. "The Lego Movie" ist nun aber genau nicht einer dieser x-beliebigen Versuche, das Publikum mit Spielwaren in einen dunklen Kinosaal zu locken. Sondern ein cleverer Kommentar auf diese Vermarktungsmaschinerie und zugleich eine Liebeserklärung an das weltweit beliebte, universell verbastelbare Spielzeug aus Dänemark. Die Liebe der Macher für ihre Materie ist nur schon daran zu erkennen, dass die Bewegungen der Figuren gewollt ruckelig sind und ihre Gesichtszüge aufgemalt scheinen, ganz wie im Kinderzimmer. Die abenteuerliche, farbenfrohe Geschichte für die Kinder und für die Erwachsenen ein Füllhorn an Pointen, Gags und Zitaten - mit dieser Rezeptur für die gesamte Familie waren Phil Lord und Christopher Miller dermassen erfolgreich, dass mittlerweile nicht nur ein Sequel in Arbeit ist, sondern zugleich auch Spielarten davon. Die Kinos der Deutschschweiz erwarten für Februar 2017 "The Lego Batman Movie", für September 2017 "The Lego Ninjago Movie" und für Februar 2019 "The Lego Movie Sequel", dazu wird kaum eine Filmreihe nicht schon in seiner Lego-Variante als Videospiel angeboten. Film- und Fernsehproduzenten haben sich das Talent von Phil Lord und Christopher Miller langfristig gesichert. Nach den "Jump Street"-Filmen betreuen die beiden im Jahr 1975 geborenen Amerikaner derzeit auch "Scooby Doo"-, "Spider-Man"- und "Star Wars"-Produktionen. Fürs Fernsehen arbeiten diese Stars nebenbei auch noch und zeichnen verantwortlich für die Comedy-Serien "The Last Man on Earth" und "Son of Zorn". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Maren Rainer (Wyldstyle) Bernd Rumpf (Bad Cop) Benedikt Weber (Barry) David Nathan (Batman / Bruce Wayne) Joachim Tennstedt (C-3PO) Kaya Marie Möller (Einhorn-Kitty) Originaltitel: The Lego Movie Regie: Phil Lord, Chris Miller Drehbuch: Phil Lord, Chris Miller Kamera: Barry Peterson, Pablo Plaisted Musik: Shawn Patterson