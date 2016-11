Schweiz 1 23:45 bis 00:15 Show Müslüm Television Er ist wieder da! Nichts und niemand ist sicher vor ihm, nicht mal er selbst... CH 2016 2016-11-12 00:10 Stereo HDTV Merken In dieser Folge sucht Müslüm bei Meister Reinhard nach der Erleuchtung und bekommt Unterstützung von seinen Kumpels vom FC Prishtina. In "Mord on the Rocks" präsentiert Müslüm seinen langersehnten Kriminalfilm. Die weibliche Besetzung ist zwar nur zweite Wahl, dafür tickt die Sexbombe schneller, als die Rakete Zeit zu schmelzen hat. Wenn Helvetia zur eigenen Geburtstagsfeier lädt, lässt sich Müslüm nicht zweimal bitten. Doch ausgerechnet einer Einladung aus dem konservativen Nidwalden soll er folgen? Am Roulettetisch im Grandcasino diskutiert Müslüm schliesslich mit einem Glücksforscher, ob die Schweiz zu Recht jedes Jahr zu einem der glücklichsten Länder der Welt erkoren wird. Zum Glück lässt sich das verspielte Geld mit innovativen Fanartikeln im Handumdrehen wieder einspielen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Müslüm Television