Schweiz 1 13:25 bis 14:55 Arztserie In aller Freundschaft Folge: 1 Umwege D 2007 Stereo Gerda Rickert wird mit Verdacht auf einen Hörsturz in die Sachsenklinik eingeliefert. Es stellt sich heraus, dass sie einen Schlaganfall erlitten hat. Die Ärzte beschliessen, die verengten Halsschlagadern operativ zu dehnen. Während der Operation erleidet Gerda einen zweiten Schlaganfall, der ihren Zustand verschlechtert. Gerda wird Pflege brauchen. Zum Glück hat sie ein kleines Vermögen und ist nicht auf die Hilfe ihres Sohnes Jens und seiner Frau Jutta angewiesen. Doch es kommt anders. Schauspieler: Christine Schorn (Gerda Rickert) Martin Kluge (Jens Rickert) Verena Klein (Jutta Rickert) Sabine Kaack (Hedwig Rabe) Franz Eichfeld (Bastian Marquardt) Lutz Schäfer (Notarzt Schäfer) Dieter Bellmann (Professor Dr. Gernot Simoni) Originaltitel: In aller Freundschaft Regie: Peter Vogel Drehbuch: Regine Bielefeldt, Thomas Frydetzki Kamera: Wolfram Beyer, Michael Ferdinand Musik: Paul Vincent Gunia, Oliver Gunia