Silverline 23:40 bis 01:55 Drama Aftershock CHN 2010 20 40 60 80 100 Merken Im Juli 1976 bebt in der chinesischen Stadt Tangshan die Erde. Hunderttausende werden unter den Trümmern begraben, so auch die Zwillingskinder von Lia Yuanni. Das Rettungsteam erklärt der schwer verletzten Mutter, dass - egal welches Kind sie zuerst retten - es den sicheren Tod für das andere Kind bedeutet. Gezwungen, die schwerste Entscheidung ihres Lebens zu treffen, lässt Li Yuanni schließlich ihren Sohn retten. Sie ahnt nicht, dass ihre zurückgelassene Tochter dies mit anhört. Tage später wird das Mädchen von einem anderen Rettungsteam geborgen - sie hat auf wundersame Weise überlebt. Enttäuscht von ihrer Mutter, verleugnet Fang Deng ihre Identität und wird für ein Waisenkind gehalten. Sie wird adoptiert und verlässt das Land. Erst 32 Jahre später kehrt Fang Deng nach China zurück. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Fan Xu (Li Yuanni) Jingchu Zhang (Fang Deng / Wang Deng) Chen Li (Fang Da) Zi-feng Zhang (Young Fang Deng) Jiajun Zhang (Young Fang Da) Yi Lu (Yang Zhi) Guoqiang Zhang (Fang Daqiang) Originaltitel: Tang shan da di zhen Regie: Xiaogang Feng Drehbuch: Wu Si, Ling Zhang Musik: Liguang Wang Altersempfehlung: ab 12