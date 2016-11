Silverline 16:45 bis 18:55 Drama The Front Line COR 2011 20 40 60 80 100 Merken Korea im Jahr 1951: Eigentlich wurde ein Waffenstillstand vereinbart, der den langen und blutigen Krieg beenden soll. Doch es gibt Truppen, die den Kampf um keinen Preis ruhen lassen wollen, um strategisch wichtige Stellungen einzunehmen. Leutnant Kang Eun-Pyo soll die Mission anführen. Am Ort des Geschehens trifft er überraschend auf seinen totgeglaubten Freund Kim Su-hyeok. Doch Kim hat sich mittlerweile von einem weichherzigen Studenten in eine skrupellose Killermaschine verwandelt und ist jetzt Anführer eines blutrünstigen Kommandotrupps. Die ehemaligen Freunde stehen sich plötzlich im Kampf gegenüber und erkennen einander kaum wieder. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ha-kyun Shin (Kang Eun-pyo) Soo Go (Kim Soo-hyeok) Seung-su Ryu (Oh Gi-yeong) Chang-Seok Ko (Yang Hyo-sam) Je-hoon Lee (Shin Il-Young) Ryu Seung-Ryong (Hyeon Jeong-yoon) Ok-bin Kim (Cha Tae-kyeong) Originaltitel: Go-ji-jeon Regie: Hun Jang Drehbuch: Sang-yeon Park Kamera: Woo-hyung Kim Musik: Dalparan, Yeong-gyu Jang Altersempfehlung: ab 16