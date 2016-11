Sky Atlantic HD 02:00 bis 03:05 Serien The White Queen Der Tag der Entscheidung GB 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die Verlobung von Prinzessin Elisabeth (Rebecca Ferguson) mit Henry Tudor droht die Loyalitäten am Hof zu spalten. Richard weiß, dass er die Schlacht, von der sein Schicksal als König abhängt, nicht länger verhindern kann. Margaret (Amanda Hale) ist nicht sicher, auf wessen Seite ihr Gatte steht und ängstigt sich um ihren Sohn Henry. Als der finale Kampf um die Krone näher rückt, verstärkt Elisabeth ihre Ränkespiele, um ihre Tochter auf den Thron zu befördern. - Aufwendig inszenierte Historienserie über die royalen Machtspiele im England des 15. Jahrhunderts. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Aneurin Barnard (Richard Duke of York) Ashley Charles (Thomas Grey) Faye Marsay (Anne Neville) Shaun Dooley (Sir Robert Brackenbury) Juliet Aubrey (Countess of Warwick) Rebecca Ferguson (Elizabeth Woodville) James Frain (Lord Warwick) Originaltitel: The White Queen Regie: Colin Teague Drehbuch: Emma Frost, Philippa Gregory Kamera: Fabian Wagner Musik: John Lunn Altersempfehlung: ab 12