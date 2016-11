Sky Atlantic HD 20:00 bis 21:00 Krimiserie True Detective Wer ist da? USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Hart and Cohle (Woody Harrelson, Matthew McConaughey) sind auf der Jagd nach einem neuen Verdächtigen: Reggie Ledoux (Charles Halford), ein Drogenkoch, der gemeinsam mit Dora Langes Ehemann im Knast saß. Um ihn aufzuspüren, schlüpft Cohle in eine alte Identität aus seinen Drogentagen. Doch die Undercoveraktion führt ihn und Hart bald auf gefährliches Terrain, wo Recht und Gesetz nichts gelten. - Nervenkitzel mit zwei brillanten Top-Stars: düstere Thrillerserie um zwei Cops auf Killerjagd im sumpfigen Süden der USA. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matthew McConaughey (Rust Cohle) Woody Harrelson (Martin Hart) Michelle Monaghan (Maggie) Michael Potts (Gilbough) Tory Kittles (Papania) Alexandra Daddario (Lisa Tragnetti) Kevin Dunn (Major Ken Quesada) Originaltitel: True Detective Regie: Cary Fukunaga Drehbuch: Nic Pizzolatto Musik: T Bone Burnett Altersempfehlung: ab 16