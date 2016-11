Sky Atlantic HD 14:00 bis 15:00 Serien Six Feet Under - Gestorben wird immer Das letzte Mal USA 2002 Dolby 16:9 HDTV Merken Eine unangekündigte Inspektion im Beerdigungsinstitut bringt den Fishers gehörigen Ärger ein. Für Federico (Freddy Rodríguez) erweist sich die Sache aber als Riesenchance. Ruth (Frances Conroy) ist mit ihrer Beziehung zu Nikolai (Ed O'Ross) alles andere als zufrieden und kündigt ihren Job in seinem Blumenladen. Indessen gerät Nate (Peter Krause) unter Zugzwang: Er muss endlich etwas gegen seine Krankheit unternehmen. - Letzte Folge der 2. Staffel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Krause (Nate Fisher) Michael C. Hall (David Fisher) Frances Conroy (Ruth Fisher) Lauren Ambrose (Claire Fisher) Freddy Rodríguez (Rico Diaz) Rachel Griffiths (Brenda Chenowith) Mathew St. Patrick (Keith Charles) Originaltitel: Six Feet Under Regie: Alan Ball Drehbuch: Alan Ball, Kate Robin Musik: Richard Marvin Altersempfehlung: ab 12