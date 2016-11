Sky Nostalgie 20:15 bis 21:45 Krimi Die blaue Hand D 1967 20 40 60 80 100 Merken Auf Schloss Gentry geht ein Kapuzenmann, genannt die "blaue Hand", um. Sein Plan ist es, alle Erben Lord Emersons (Siegfried Schürenberg) umzubringen. Inspektor Craig (Harald Leipnitz) von Scotland Yard ist dem Mörder auf der Spur. - Edgar-Wallace-Krimi mit einem herausragenden Klaus Kinski. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Klaus Kinski (Dave/Richard Emerson) Diana Körner (Myrna Emerson) Harald Leipnitz (Inspektor Craig) Carl Lange (Doktor Mangrove) Ilse Steppat (Lady Emerson) Hermann Lenschau (Rechtsanwalt Douglas) Gudrun Genest (Schwester Harris) Originaltitel: Creature with the Blue Hand Regie: Alfred Vohrer Drehbuch: Alex Berg Kamera: Ernst W. Kalinke Musik: Martin Böttcher