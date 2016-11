Sky Nostalgie 17:25 bis 18:20 Serien Bonanza Das kam den Cartwrights spanisch vor USA 1964 Merken Senor Tenino und seine Tochter Dolores besuchen die Ponderosa. Little Joe und Hoss sind hingerissen von der jungen Frau. Doch Dolores hat nur Augen für Adam. Hoss und Little Joe organisieren einen Stierkampf, um Dolores zu beeindrucken und Adam in ihrer Gunst auszustechen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lorne Greene (Ben Cartwright) Michael Landon (Little Joe Cartwright) Dan Blocker (Hoss Cartwright) Pernell Roberts (Adam Cartwright) Marianna Hill (Senatorin Tenino) Tol Avery (Troutman) Holly Bane (Saloon Owner) Originaltitel: Bonanza Regie: Don McDougall Drehbuch: David Dortort, Alex Sharp Kamera: Haskell B. Boggs Musik: David Rose