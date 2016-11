Classica 04:55 bis 06:00 Dokumentation Portrait Christine Schäfer D 2008 Stereo 16:9 Merken Christine Schäfer, geboren 1965 in Frankfurt, gilt als eine der besten Sopranistinnen Deutschlands. Mit Werken von Bach, Mozart und Verdi bis zu Berg und Boulez steht sie auf den bekanntesten Bühnen der Welt. "Lulu ist schuld, daß ich Sängerin werden wollte", sagt sie. Christine Schäfer findet die klassische Musikszene rettungslos verkrustet. "Das Konzertleben erstarrt in züchtiger Langeweile", sagte sie und outete sich als Pop- und HipHop-Fan. Das Portrait stellt die Operndiva, die gar nicht dem Bild einer Operndiva entspricht, mit zahlreichen Wortbeiträgen und Musikausschnitten vor. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Portrait Christine Schäfer