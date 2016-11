Classica 22:30 bis 23:55 Musik Menahem Pressler und Paavo Järvi in Paris Wolfgang Amadeus Mozart: Klavierkonzert Nr. 23 A-Dur KV 488; Rondo a-Moll KV 511; Klavierkonzert Nr. 27 B-Dur KV 595. / Claude Debussy: Clair de lune F 2014 Stereo 16:9 Merken Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791): Klavierkonzert Nr. 23 A-Dur KV 488 - Rondo a-Moll KV 511 - Klavierkonzert Nr. 27 B-Dur KV 595. Claude Debussy (1862-1918): Clair de lune. Menahem Pressler (Klavier), Orchestre de Paris; Leitung: Paavo Järvi. Nach 53 Jahren im legendären Beaux Arts Trio (1955 bis 2008) hat Menahem Pressler (*1923) den Weg zurück zu seiner Solokarriere gefunden, die er 1946 als Preisträger des Debussy-Wettbewerbs in San Francisco begonnen hatte. Diese Aufnahme entstand im Salle Pleyel in Paris. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Menahem Pressler Originaltitel: Menahem Pressler and Paavo Järvi in Paris Musik: Wolfgang Amadeus Mozart, Claude Debussy