Classica 20:15 bis 22:30 Oper Donizetti, Roberto Devereux D 2005 Stereo 16:9 Aus der Bayerischen Staatsoper München: "Roberto Devereux" von Gaetano Donizetti (1797-1848). Musikalische Leitung: Friedrich Haider - Inszenierung: Christof Loy. Mit Edita Gruberova (Elisabetta), Albert Schagidullin (Herzog von Nottingham), Jeanne Piland (Sara) und Roberto Aronica (Roberto Devereux). London 1601: Liebe, Lust und Tod am englischen Königshof - das ist der Mix für große, italienische Oper. Roberto Devereux - eine Oper für eine Königin, ein Werk für Edita Gruberova! Die Primadonna assoluta des Belcanto triumphiert in diesem Drama. Schauspieler: Edita Gruberová (Elisabetta) Albert Schagidullin (Herzog von Nottingham) Jeanne Piland (Sara, Herzogin von Nottin) Roberto Aronica (Roberto Devereux) Mario Franz (Lord Cecil) Steven Humes (Sir Gualtiero Raleigh) Nikolay Borchev (Un paggio + Un famigliare) Originaltitel: Donizetti, Roberto Devereux Drehbuch: Salvatore Cammarano Musik: Gaetano Donizetti Altersempfehlung: ab 12