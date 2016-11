Discovery Channel 14:05 bis 14:55 Dokumentation Auf eigene Gefahr! Best of Internet GB 2013 Stereo 16:9 Merken Die Band "ArcAttack" aus Austin, Texas, begeistert ihr Publikum mit einer energiegeladenen Elektro-Bühnenshow, denn zum Standardequipment der Musiker gehören zwei leistungsstarke Teslatransformatoren. Und in den Niederlanden haben Milo Luijben und seine Autotüftler-Freunde einen 25-Euro-Golf zum Internetstar umgebaut. Ihr Kompaktwagen kann nun Purzelbäume schlagen. Dieses Special der Serie zeigt noch einmal die Lieblingsclips der Zuschauer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: You Have Been Warned