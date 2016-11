MGM 20:10 bis 21:45 SciFi-Film Species II USA 1998 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Astronaut Ross (Justin Lazard) kehrt von einer Mars-Mission auf die Erde zurück. In seinem Körper: ein Alien-Parasit. Der bemächtigt sich nach und nach all seiner Zellen. Es dauert nicht lange und Ross mutiert zu einem paarungswütigen Außerirdischen. Zusammen mit dem kampferprobten Press Lennox (Michael Madsen) versucht Biologin Laura Baker (Marg Helgenberger), Ross zu stoppen. - Fortsetzung des Sci-Fi-Erfolges mit tollen Spezialeffekten und einer sexy Natasha Henstridge. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Madsen (Press Lennox) Natasha Henstridge (Eve) Marg Helgenberger (Dr. Laura Baker) Mykelti Williamson (Dennis Gamble) George Dzundza (Colonel Carter Burgess Jr.) James Cromwell (Senator Ross) Justin Lazard (Patrick Ross) Originaltitel: Species II Regie: Peter Medak Drehbuch: Chris Brancato Kamera: Matthew F. Leonetti Musik: Edward Shearmur Altersempfehlung: ab 16