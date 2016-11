sixx 17:25 bis 18:20 Serien Hart of Dixie Käpt'n Ohnebart USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Bluebell steckt mitten in den Vorbereitungen für das alljährliche Planksgiving-Fest. Zoe kann es jedoch kaum abwarten, Thanksgiving in New York zu feiern. Vor der Abreise muss sie jedoch noch einige Patienten in die Praxis locken, da sie sonst ihren Anteil an Dr. Bricks verliert. Unterdessen versucht Lavon Wade davon zu überzeugen, endlich seine Gefühle für Zoe auszusprechen. George bekommt das Angebot, in der Kanzlei seines Vaters in Montgomery zu arbeiten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rachel Bilson (Dr. Zoe Hart) Jamie King (Lemon Breeland) Cress Williams (Lavon Hayes) Scott Porter (George Tucker) Wilson Bethel (Wade Kinsella) Tim Matheson (Dr. Brick Breeland) Eisa Davis (Addy Pickett) Originaltitel: Hart of Dixie Regie: Joe Lazarov Drehbuch: Debra Fordham, Leila Gerstein Kamera: Robert Gantz Musik: Jeremy Adelman Altersempfehlung: ab 6