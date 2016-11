Endlich hat Paul (Wotan Wilke Möhring) seine große Liebe gefunden: Lena (Julia Jentsch) ist der Spross einer großen Verleger-Dynastie. Aber ihren Eltern ist der nicht standesgemäße Paul ein Dorn im Auge, sie favorisieren stattdessen Manager Patrick (Stephan Luca) als Schwiegersohn. So kommt es auf dem mallorquinischen Anwesen der Familie zum Duell der beiden Romeos. Zum Glück weiß Paul seine chaotischen Freunde Schamski, Günther und Bronko (Jan Josef Liefers, Oliver Korittke, Fahri Yardim) an seiner Seite. - Gut gelaunte Fortsetzung des Komödienhits "Mann tut was Mann kann": Wotan Wilke Möhring stürzt sich erneut in turbulente Liebeswirrungen. In Google-Kalender eintragen