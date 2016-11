Sky Comedy 13:40 bis 15:10 Horrorfilm Ghost Movie USA 2013 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Malcom (Marlon Wayans) und Kisha (Essence Atkins) sind gerade in ihr Traumhaus gezogen. Doch schon kurz darauf sucht offenbar ein Dämon Kisha heim. Malcolm ist entsetzt - vor allem, weil sein Sexualleben nun den Bach runter geht. Mithilfe von Geisterjägern und eines Priesters will Malcolm seine Beziehung retten. - Deftige Komödie, die sich über Horrorfilme wie "Paranormal Activity" lustig macht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marlon Wayans (Malcolm) Marlene Forte (Rosa) Essence Atkins (Kisha) Cedric the Entertainer (Vater Williams) Nick Swardson (Chip, das Medium) David Koechner (Dan) Dave Sheridan (Bob) Originaltitel: A Haunted House Regie: Michael Tiddes Drehbuch: Marlon Wayans, Rick Alvarez Kamera: Steve Gainer Altersempfehlung: ab 16