Sky Emotion 04:25 bis 06:10 Komödie Verlobung auf Umwegen USA, IRL 2010 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Die Bostoner Wohnungsdekorateurin Anna (Amy Adams) reist nach Irland, um ihren Freund in Dublin um seine Hand zu bitten. Die Reise dorthin gerät zum Albtraum, auf dem sie sich mit einem widerspenstigen irischen Provinzbarkeeper und Taxifahrer (Matthew Goode) herumschlagen muss. Doch Unterschiede ziehen sich an! - Spritzige Liebeskomödie mit zwei gut aufgelegten Jungstars. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Amy Adams (Anna) Matthew Goode (Declan) Adam Scott (Jeremy) John Lithgow (Jack) Noel O'Donovan (Seamus) Tony Rohr (Frank) Pat Laffan (Donal) Originaltitel: Leap Year Regie: Anand Tucker Drehbuch: Deborah Kaplan, Harry Elfont Kamera: Newton Thomas Sigel Musik: Randy Edelman Altersempfehlung: ab 12