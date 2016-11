Broker Bud Fox (Charlie Sheen) träumt von einer Karriere an der Wall Street. Durch illegale Insider-Infos verschafft er sich Ansehen bei Börsengigant Gekko (Michael Douglas). Der nimmt Bud in seinen Stab auf und beginnt ihn zu erpressen. - Furioses Duell auf glattem Börsenparkett. Oscar für Michael Douglas. In Google-Kalender eintragen