Spiegel Geschichte 02:25 bis 03:10 Dokumentation Das letzte Geheimnis Die Suche nach dem Heiligen Gral CDN, GB 2016 Stereo 16:9 1. Staffel, Folge 11: Der Heilige Gral gilt als berühmteste Reliquie des Christentums auf der Spur. Jesus soll beim letzten Abendmahl aus dem Kelch getrunken haben - und er gilt seit hunderten Jahren als verschollen. Ritter und Kreuzfahrer haben bei der Suche nach dem Gral ihr Leben verloren. Jetzt suchen Wissenschaftler nach Indizien in antiken Texten und uralten Ruinen. Vielleicht können sie so herausfinden, wo sich der Gral heute befindet. Originaltitel: Treasures Decoded