RTL Crime 02:25 bis 03:10 Actionserie The Glades Diamant des Bösen USA 2011 16:9 Dolby Digital Merken 2. Staffel, Folge 11: Am Strand wird die Leiche von Josh Richards entdeckt. Josh ist in der Stadt bekannt, denn er hat für seine Firma Bars aufgekauft und umgestaltet. Zuletzt hat er sich für die beliebte Bar "Dwight's Dockside" interessiert. Außerdem war er hinter der Kellnerin Maggie her, die aber mit dem Besitzer der Kneipe liiert ist. Wollte er ihr mit dem Diamantring, den Carlos in seiner Tasche gefunden hat, einen Heiratsantrag machen? Jims Ermittlungen ergeben, dass Josh und Maggie wohl die Bar übernehmen und Dwight loswerden wollten. Hat Dwight von der Sache Wind bekommen und Josh aus dem Weg geräumt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matt Passmore (Jim Longworth) Kiele Sanchez (Callie Cargill) Carlos Gómez (Carlos Sanchez) Uriah Shelton (Jeff Cargill) Jordan Wall (Daniel Green) Kayla Ewell (Maggie Bauman) Matt Glave (Dwight Stewart) Originaltitel: The Glades Regie: Artie Mandelberg Drehbuch: Karen Hall Kamera: Jaime Reynoso Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12