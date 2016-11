RTL Crime 20:15 bis 21:00 Actionserie Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Experiment missglückt USA 2016 16:9 Dolby Digital Merken 3. Staffel, Folge 19: Hive und der Weg zum Bösen - gelingt der perfide Plan, Hydra und die Inhumans komplett zu übernehmen? Während Mack und Fitz Daisy von Hive's Einfluss befreien wollen und sich uneinig darüber sind, ob diese überhaupt gerettet werden möchte, wird Daisy von Hive herausgefordert, da auch hier Zweifel über ihre Gesinnung bestehen. S.H.I.E.L.D. macht sich auf den Weg zu ihrer Rettung. Als allerdings die Invasion der Kree-Krieger beginnt, die mehr und mehr Testobjekte zu Soldaten umfunktionieren wollen, fürchtet Hive die mächtige Konkurrenz - und auch das S.H.I.E.L.D.-Team erkennt die eigene Machtlosigkeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Clark Gregg (Phil Coulson) Ming-Na Wen (Melinda May) Brett Dalton (Hive) Chloe Bennet (Daisy 'Skye' Johnson) Iain De Caestecker (Leo Fitz) Elizabeth Henstridge (Jemma Simmons) Henry Simmons (Alphonso 'Mack' Mackenzie) Originaltitel: Agents of S.H.I.E.L.D. Regie: Wendey Stanzler Drehbuch: Brent Fletcher Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 12