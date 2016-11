Junior 14:25 bis 14:50 Trickserie Bibi Blocksberg Folge: 52 Kreuzfahrt mit Oma Grete D 2012 Stereo 16:9 Merken Oma Grete und Bibi wollen eine Kreuzfahrt machen. Auch eine wohlhabende Gräfin und ihr Enkel Karl-Friedrich gehen an Bord. Bibi beobachtet, dass Karl-Friedrich heimlich seinen Waschbären Freddy im Rucksack an Bord geschmuggelt hat, obwohl Tiere auf dem Schiff streng verboten sind. Karl-Friedrich vertraut sich Bibi an, gesteht, dass er am liebsten Zirkusdirektor werden möchte und führt Bibi seine Kunststücke mit Freddy vor. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bibi Blocksberg