BR Fernsehen 22:00 bis 22:45 Kabarett Drei. Zwo. Eins. Michl Müller D 2016 2016-11-11 02:25 Stereo Untertitel 16:9 Merken Michl Müller prescht durch die aktuelle Nachrichtenwelt und präsentiert Brisantes, Skurriles und Amüsantes in seiner satirischen Chart-Show. Als Gast begrüßt er in dieser Sendung den Komiker, Kabarettisten und Schauspieler aus Bayern Harry G. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Markus Stoll ("Harry G") (Komiker, Kabarettisten und Schauspieler) Originaltitel: Drei. Zwo. Eins. Michl Müller