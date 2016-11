Sky Bundesliga 22:15 bis 00:15 Fußball Fußball: Bundesliga Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln, bwin Topspiel der Woche, 10. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Nach dem Kölner 3:0-Erfolg gegen den HSV ließen die Fragen nach internationalen Ambitionen nicht lange auf sich warten. "Wir haben einen Lauf, müssen alles mitnehmen, was wir kriegen können", sagt dazu FC-Coach Peter Stöger - "und dann im April sehen, was möglich ist." Sollten die Kölner ihren derzeitigen Zwei-Punkte-Schnitt bis zum Ende der Saison halten können, wäre ihnen Platz drei und damit die Champions League fast sicher. "Ich werde nicht anfangen hochzurechnen", sagt dazu allerdings FC-Manager Jörg Schmadtke, denn "das funktioniert so nicht, sonst wäre es ja langweilig." Und Langeweile darf in Köln auf gar keinen Fall aufkommen. Moderation: Sebastian He In Google-Kalender eintragen Bildergalerie