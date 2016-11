Sky Bundesliga 17:30 bis 19:30 Fußball Fußball: Bundesliga Hamburger SV - Borussia Dortmund, 10. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Zum Glück für den HSV kommt jetzt Borussia Dortmund ins Volksparkstadion! Zum Glück? Es hört sich komisch an, wenn sich der Tabellenletzte über den Besuch des Titelkandidaten freut, aber in der jüngeren Geschichte der Hamburger war der BVB mehrmals ein Aufbaugegner zum richtigen Zeitpunkt. Und einen Aufbaugegner, einen glücklichen Spielverlauf oder auch einen unberechtigten Elfer benötigt der HSV dringend, um vom direkten Weg in die 2. Liga abzubiegen. "Wir sind konkurrenzfähig", behauptet Stürmer Pierre-Michel Lasogga zwar. Nach sieben Spielen ohne Tor müssen die Hamburger diese gewagte These aber erst noch beweisen. Moderation: Jan Henkel, Gast: Micky Beisenherz, Kommentar: Wolff Fuss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jan Henkel