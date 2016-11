Beate Uhse TV 22:40 bis 23:10 Reportage Swingerclubreport Swinger im Karneval D 2016 Stereo 16:9 Merken Auf dem Kölner Rosenmontagszug finden Patti und Patrick mutige Passanten, die sich zu einem Swingerabenteuer überreden lassen. Mit einem Kölle Alaaf ziehen die gut gelaunten Jecken weiter nach Dortmund in den legendären Swingerclub Schickeria. Texas Patti kennt sich im Schickeria gut aus, denn dort lümmelte sich die schöne Münsteranerin bereits 2012 vor der Kamera. Die neckische Narrenschar mischt die Swingerparty ordentlich auf und erlebt in dem stilvollen Club ihren ultimativen Karnevalshöhepunkt. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Swingerclubreport Altersempfehlung: ab 18