ONE 21:45 bis 23:15 Krimi Tatort Manila D 1998 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Im ERSTEN wird der 1000. Tatort am 13.11.2016 ausgestrahlt. ONE zeigt aus diesem Anlass eine besondere Auswahl: Die allerersten Folgen der beliebtesten Ermittler und ihre jeweils populärsten Folgen. Immer freitags- und samstagsabend bis zum 1000. Tatort! Eine nächtliche Ringfahndung auf der Autobahn vor Köln - zwei Gangster haben einen Tankwart erschossen und die Raststätte ausgeraubt. Die Kriminalkommissare Max Ballauf und Freddy Schenk ermitteln. Polizeibeamte kontrollieren die langsam passierenden PKW. Plötzlich springt ein kleiner asiatischer Junge aus einem Wagen, wird aber bei seiner Flucht von Ballauf gestoppt. Der Fahrer des Wagens, Staatsanwalt Wehling, gibt an, ihn zufällig aufgelesen zu haben. Der achtjährige Filipino, March genannt, wirkt verstört und schweigt. Wie sich herausstellt, wurde er missbraucht. Als ein paar Tage später seine vorgebliche Mutter auftaucht, kann er mit ihr auf die Philippinen zurückkehren: Es finden sich keine Beweise für eine in Deutschland begangene Straftat. Aber Ballauf wird den Verdacht nicht los, dass es hier um Missbrauchstourismus geht und dass Wehling etwas damit zu tun hat .. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Klaus J. Behrendt (Max Ballauf) Dietmar Bär (Freddy Schenk) Anna Loos (Lissy Pütz) Mathieu Carriére (Johannes Wehling) Antje Schmidt (Franziska Berger) Walter Gontermann (Polizeipräsident Vanderfelde) Tom Taus (March) Originaltitel: Tatort Regie: Niki Stein Drehbuch: Niki Stein Kamera: Arthur W. Ahrweiler Musik: Ulrich Spiess, Jacki Engelken