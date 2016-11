Le fils de l'empereur romain, Marc Aurèle, s'arroge brutalement le pouvoir et ordonne l'exécution du général Maximus, le plus fidèle soutien de son père. Maximus échappe à ses assassins mais tombe aux mains d'un marchand d'esclaves. Il est revendu au maître des gladiateurs : Proximo. Ses dons et son courage en font bientôt l'idole des arènes... In Google-Kalender eintragen