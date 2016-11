Zee.One 20:15 bis 22:55 Actionfilm Bahubali IND 2015 Nach einer Vorlage von Vijayendra Prasad HDTV 20 40 60 80 100 Merken Indien, in einer anderen Zeit. Wir befinden uns in der Antike, und werden Zeuge, wie eine wunderschöne und königlich anmutenden Frau einem tosenden Wasserfall entsteigt. Sie trägt im Arm einen Säugling, der ganz offensichtlich ihr Kind ist. Der kleine Junge und seine Mutter sind nicht sicher, denn schnell wird klar: Die geheimnisvolle Schönheit wird verfolgt. Am Horizont, diesseits des Bergpasses über dem Wasserfall, tauchen Rekruten der kaiserlichen Armee auf. Die Königin kämpft tapfer, und kann einige von ihnen in die Flicht schlagen. Letztendlich muss sie aber ihr Leben lassen - kurz vor dem Ertrinken gelingt es ihr noch, den kleinen Jungen in die Hände einer Bäuerin zu geben, die unschuldig in der Gegend war, und das Geschehen mit ansah. Diese zieht den Jungen auf, gibt ihm den Namen Shiva, und liebt ihn so wie ihr eigenes Kind. Eines Tages, der Kleine ist inzwischen ein starker Jüngling geworden, entsteigt eine weitere Frau dem Wasserfall. Sie trägt eine Maske, und nur der junge Shiva kommt hinter das Geheimnis des Wasserfalls. Eine rebellische Kampftruppe formiert sich gegen den urechtmäßig gekrönten Kaiser - und keiner weiß, dass der wahre Thronfolger immer noch am Leben ist. Sie werden die Augen nicht vom Bildschirm wenden können während dieses bildgewaltigen und hochspannenden Meisterwerkes. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Prabhas (Baahubali/Sivudu) Rana Daggubati (Bhallaladeva) Anushka Shetty (Devasena) Tamannaah Bhatia (Avanthika) Ramya Krishnan (Sivagami) Nasser (Bijjaladeva) Sudeep (Aslaam Khan) Originaltitel: Bahubali: The Beginning Regie: S.S. Rajamouli Drehbuch: S.S. Rajamouli Musik: M.M. Keeravani Altersempfehlung: ab 18