RBB 01:30 bis 03:00 Show Auf in die fünfte Jahreszeit Highlights aus "Heut' steppt der Adler" D 2016 HDTV Live TV Merken Am 11.11. ist es wieder soweit - Die Karnevalszeit beginnt und auch Berlin und Brandenburg ticken anders. Denn die fünfte Jahreszeit hat an Spree, Havel und Oder eine überraschend lange Tradition. In den Karnevalshochburgen wie Finsterwalde, Eggersdorf, Eberswalde, Golßen und natürlich Cottbus übernehmen die Narren am 11. November das Zepter. Seit über 20 Jahren sendet der rbb am Ende jeder Karnevalssession die Gala "Heut'steppt der Adler" mit den besten Beiträgen der Region. In diesem Jahr gibt es pünktlich zum Auftakt der Session noch einmal die Höhepunkte aus vergangenen Sendungen, charmant präsentiert von Aktiven des Karnevals in Berlin-Brandenburg. Eine Gelegenheit auch die Närrinnen und Narrhalesen in ihren Vereinen vorzustellen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Heut' steppt der Adler