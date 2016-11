TLC 02:50 bis 03:30 Dokusoap Falsche Begierde Partnertausch mit Folgen USA 2012 Merken Die 31-jährige Venessa lebt mit ihrem Ehemann Ken und dem gemeinsamen Kind in einer beschaulichen Kleinstadt. Das Paar ist seit bald zehn Jahren verheiratet und drückte bereits gemeinsam die Schulbank. Doch seit Kurzem kommt es immer wieder zu Streitigkeiten: Ken hat ein sprunghaftes Gemüt, verliert immer wieder seinen Job, und ihr Sexleben ist mehr oder weniger nicht existent. Mit einer eher unorthodoxen Idee wollen die beiden ihre Ehe retten - Besuche im Swingerclub! Schnell verfallen sie der Welt des Partnerwechsels, und ihre Probleme scheinen in den Hintergrund zu rücken, bis sich Venessa Hals über Kopf in einen ihrer Sexualpartner verliebt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Poisoned Passions